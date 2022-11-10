Владлен Татарский: противник попытается форсировать Днепр

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Доброволец Максим Фомин, более известный как блогер Владлен Татарский, записал очередное видео специально для телеграм-канала «Военкор Котенок». На нем он спрогнозировал, как могут дальше развиваться события на южном фронте после того, как российские войска ушли из правобережья и подорвали за собой все мосты.
Владлен Татарский считает, что ободренные возвращением Херсона ВСУ не остановят свой наступательный пыл. Противник, по его словам, готовится к прорыву обороны ВС РФ на левом берегу херсонского направления с выходом к Крыму. А для этого украинские подразделения, уверен блогер, решатся на форсирование Днепра.
Западные партнеры и союзники Киева в этом помогут - предоставят необходимые катера, баржи и все, что будет необходимо для переправы.
Татарский делает акцент на том, что форсирование может стать неожиданностью для российских войск. Ибо это может быть удар сродни тем, которые не ждут. Поскольку стороны конфликта сейчас разделяет река Днепр, у командования может возникнуть уверенность, что фланг прикрыт и держать там дееспособные подразделения нецелесообразно. Противник может этим воспользоваться и пересечь реку - история с Северским Донцом может повториться, полагает Фомин.
По его мнению, на левом берегу должны оставаться военные, которые в случае угрозы могли бы отразить наступление ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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