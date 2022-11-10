Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

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США намерены и далее поддерживать Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он сообщил, что для Вашингтона принципиальна позиция поддержки Киева в противостоянии с Россией.
«Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась», - сказал Салливан.
Накануне уже стало известно о том, что Украина получит военной поддержки от США еще на 400 млн долларов. В этом пакете ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.
Поэтому надеяться на существенное сокращение поставок вооружения Украине не приходится. Судя по всему, Запад и далее будет поставлять вооружение Киеву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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