Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Сегодня, 09:04

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Джейк Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине
Фото из открытых источников

США намерены и далее поддерживать Украину, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он сообщил, что для Вашингтона принципиальна позиция поддержки Киева в противостоянии с Россией.

«Позиция США не меняется, остается такой же, как и шесть месяцев назад. Мы будем делать все возможное, чтобы позиция Украины на полях сражений укреплялась», - сказал Салливан.

Накануне уже стало известно о том, что Украина получит военной поддержки от США еще на 400 млн долларов. В этом пакете ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

Поэтому надеяться на существенное сокращение поставок вооружения Украине не приходится. Судя по всему, Запад и далее будет поставлять вооружение Киеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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