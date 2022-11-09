В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины

В центре Херсона появился государственный флаг Украины. Блогер Константин Рыженко опубликовал в сети соответствующее фото, передает издание «Правда.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что желто-голубой украинский флаг развевается не над администрацией. Он натянут в виде ленты на здание напротив.

Источник предполагает, что это - работа украинских партизан, поскольку самих подразделений Вооруженных сил Украины в Херсоне на настоящий момент нет.

«Хотя сообщения о том, что отдельные украинские подразделения уже зашли в город, поступали со вчерашнего вечера», — сказано в опубликованном сообщении.

Ранее военкоры сообщили о том, что вывод правобережной российской группировки войск из города практически завершен, после чего был подорван Антоновский мост. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, а также фото. Судя по снимку, отсутствуют как минимум два пролета сооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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