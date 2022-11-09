В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру
Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...Подробнее
В центре Херсона появился государственный флаг Украины. Блогер Константин Рыженко опубликовал в сети соответствующее фото, передает издание «Правда.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».
Отмечается, что желто-голубой украинский флаг развевается не над администрацией. Он натянут в виде ленты на здание напротив.
Источник предполагает, что это - работа украинских партизан, поскольку самих подразделений Вооруженных сил Украины в Херсоне на настоящий момент нет.
«Хотя сообщения о том, что отдельные украинские подразделения уже зашли в город, поступали со вчерашнего вечера», — сказано в опубликованном сообщении.
Ранее военкоры сообщили о том, что вывод правобережной российской группировки войск из города практически завершен, после чего был подорван Антоновский мост. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, а также фото. Судя по снимку, отсутствуют как минимум два пролета сооружения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...Подробнее
В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...Подробнее
По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...Подробнее
Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...Подробнее
Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с...Подробнее
Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия. По его словам, после того как...Подробнее
Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона...Подробнее
Российский посол в США Антонов заявил, что американские политические власти прекратили диалог по вопросу достижения...Подробнее
Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode...Подробнее
Руководитель федерального антимонопольного ведомства Шаскольский сообщил, что стоимость одежды и обуви в российских...Подробнее
Комментировать