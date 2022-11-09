В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
В центре Херсона напротив здания администрации заметили флаг Украины
Фото из открытых источников

В центре Херсона появился государственный флаг Украины. Блогер Константин Рыженко опубликовал в сети соответствующее фото, передает издание «Правда.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что желто-голубой украинский флаг развевается не над администрацией. Он натянут в виде ленты на здание напротив.

Источник предполагает, что это - работа украинских партизан, поскольку самих подразделений Вооруженных сил Украины в Херсоне на настоящий момент нет.

«Хотя сообщения о том, что отдельные украинские подразделения уже зашли в город, поступали со вчерашнего вечера», — сказано в опубликованном сообщении.

Ранее военкоры сообщили о том, что вывод правобережной российской группировки войск из города практически завершен, после чего был подорван Антоновский мост. В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, а также фото. Судя по снимку, отсутствуют как минимум два пролета сооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Рустем Клупов проинформировал о плане отвода войск ВС из РФ из Херсона

Вчера, 18:19

Михаил Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра

Вчера, 16:19

«РВ»: появилась новая информация о боях у Снегиревки на Херсонщине

9-11-2022, 10:59

Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий

9-11-2022, 09:14

На американские гаубицы M777 в зоне СВО ВС из РФ объявили настоящую охоту

8-11-2022, 11:54

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

8-11-2022, 08:59

Политолог Марков допускает, что битва за Херсон может стать провалом для ВСУ

7-11-2022, 12:04

Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена

4-11-2022, 08:39

В ночь на 2 ноября прогремели мощные взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

2-11-2022, 09:39

На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

31-10-2022, 15:04

Супруга мобилизованного жителя Самары рассказала о его зарплате

31-10-2022, 15:04

ФРГ пробует поставить на территорию Украины боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard

28-10-2022, 05:24

В Березовском проводили мобилизованных на фронт СВО

27-10-2022, 15:29

Мобилизованные из Челябинской области показали разрушенный Мариуполь

26-10-2022, 12:19

Войска ВСУ готовят прорыв в районе линии фронта Сватово-Кременная

25-10-2022, 16:34

СМИ Запада: Из-за отсутствия ракет ВС из РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине

25-10-2022, 11:54

В Зауралье еще продолжается частичная мобилизация

24-10-2022, 13:44

Юрий Кнутов: Российские военные смогут перейти в наступление в конце ноября – начале декабря

20-10-2022, 17:04

У Игоря Стрелкова в зоне спецоперации возникли проблемы с российской армией

19-10-2022, 15:39

Андрей Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо Украины

18-10-2022, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

В Госдуме рекомендовали мобилизованным при ошибках в денежных выплатах обращаться в прокуратуру

8-11-2022, 16:34

0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...

Подробнее
Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

Представитель правительства Польши Мюллер заявил, что война в Польше начнется через несколько лет

9-11-2022, 16:34

0

В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...

Подробнее
Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний повар из Свердловской области

8-11-2022, 13:54

0

По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...

Подробнее
МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

МК: российский альпинист Мартьянов перечислил советы мобилизованным, как выжить зимой в поле

8-11-2022, 14:49

0

Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...

Подробнее
Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

Журналисты напомнили о деле сына американского президента, из-за которого ему грозит импичмент

8-11-2022, 19:49

0

Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с...

Подробнее
Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

Это не генерал из романа Тома Клэнси. Военный эксперт Норин о том, как Суровикин поменял армию России

9-11-2022, 17:09

0

Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия. По его словам, после того как...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

Российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона калина»

9-11-2022, 13:09

0

Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона...

Подробнее
Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

Правительство США прекратило диалог по вопросам стратегических вооружений

9-11-2022, 12:39

0

Российский посол в США Антонов заявил, что американские политические власти прекратили диалог по вопросу достижения...

Подробнее
РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

РИА Новости: Пентагон размещает в Средиземном море ядерный сигнал властям РФ

9-11-2022, 10:14

0

Военкор Андрей Коц прокомментировал прибытие в Средиземное море американской стратегической подводной лодки USS Rhode...

Подробнее
Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

Цены на одежду и обувь на российском рынке снизились

9-11-2022, 17:09

0

Руководитель федерального антимонопольного ведомства Шаскольский сообщил, что стоимость одежды и обуви в российских...

Подробнее