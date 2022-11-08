Михаил Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра

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Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал о том, что войска РФ уже занимают линию обороны на левом берегу Днепра.
Он отметил, что там оборонные рубежи начали формировать еще в сентябре, пишет газета «Взгляд».
«Оборона возводится по левому берегу Днепра фактически от Черного моря. Решение было принято еще в сентябре, когда в Сети стали появляться спутниковые снимки с кадрами возведения бетонных укреплений. Сейчас же решение реализовали», –Онуфриенко.
Решено возводить оборонные рубежи на расстоянии в 12-15 км от кромки воды. Так как левый берег Днепра достаточно низкий, и если встать в оборону ближе, то позиции будут простреливаться с правого берега.
Эксперт отметил, что ВСУ уже скоро могут зайти в Херсон. Но вряд ли они будут форсировать Днепр. Хотя не исключено, что начнут действовать небольшими диверсионными группами.
По его прогнозам, ВСУ перебросят на Донецкое направление освободившиеся силы, но могут подтянуть ближе к Днепру РСЗО, чтобы обстреливать позиции ВС РФ в Херсонской области.
Поэтому нельзя говорить о том, что отойдя за Днепр, войска оказались в полной безопасности. Судя по заявлению Киева, ВСУ будут и далее проводить бои за территории, которые заняла РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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