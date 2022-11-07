«РВ»: появилась новая информация о боях у Снегиревки на Херсонщине

Информацию об уходе российских войск из Снегиревки прокомментировало издание «Русская Весна».

Ранее ряд Телеграм-каналов опубликовали сообщение о том, что в районе Снегиревки идут тяжелые бои и войска РФ начали отходить к Херсону.

Но, как пишет «Русская Весна», российские подразделения и далее удерживают занятые там позиции. При этом подробной информации о том, что там происходит, нет, поскольку в районе Снегиревки отсутствует связь.

Источники сообщают, что там на позициях стоит 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада из Ставрополья.

Стоит отметить, что ситуация на правом берегу Днепра остается напряженной, поскольку все еще ходят слухи о планах Киева вернуть Херсон под свой контроль в ближайшее время. Запад уже заявил, что не будет препятствовать этому, и продолжит поддерживать Украину поставками вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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