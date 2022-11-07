«РВ»: появилась новая информация о боях у Снегиревки на Херсонщине

Мобилизованного детского нейрохирурга из Башкирии вернули домой
54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина...Подробнее
Информацию об уходе российских войск из Снегиревки прокомментировало издание «Русская Весна».
Ранее ряд Телеграм-каналов опубликовали сообщение о том, что в районе Снегиревки идут тяжелые бои и войска РФ начали отходить к Херсону.
Но, как пишет «Русская Весна», российские подразделения и далее удерживают занятые там позиции. При этом подробной информации о том, что там происходит, нет, поскольку в районе Снегиревки отсутствует связь.
Источники сообщают, что там на позициях стоит 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада из Ставрополья.
Стоит отметить, что ситуация на правом берегу Днепра остается напряженной, поскольку все еще ходят слухи о планах Киева вернуть Херсон под свой контроль в ближайшее время. Запад уже заявил, что не будет препятствовать этому, и продолжит поддерживать Украину поставками вооружения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина...Подробнее
На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в...Подробнее
Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...Подробнее
По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...Подробнее
Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному...Подробнее
Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...Подробнее
Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с...Подробнее
Комментировать