Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий

Сегодня, 09:14

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Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий
Фото из открытых источников

Замминистра обороны США Колин Кол заявил о том, что Вашингтон не будет принуждать Киев к переговорам.

Он также отметил, что Пентагон будет и далее поставлять Украине вооружение, пишет «Военной обозрение». Киев, подчеркнул Кол, самостоятельно решит, каким будет итог противостояния с Россией.

«Им самим решать, будет ли военной целью просто возвращение к границам по состоянию на 23 февраля (2022 года) или на 2014 год. В конечном итоге, это должно быть их решение», - сказал Кол.

Такое заявление он сделал после того, как появилась статься в западной прессе о разработке Киевом плана по возвращению Крыма в состав Украины. При этом западные аналитики уже не раз заявляли, что бои за Крым могут стать той самой «красной чертой», за которой Россия перестанет себя сдерживать, в том числе и в плане возможности применения ядерного оружия.

Отметим, бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, поскольку, как заявляют эксперты, они заинтересованы в длительном конфликте, который бы истощал Россию и сделал ее уязвимой перед внешними угрозами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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