Замминистра обороны США Кол: Сами украинцы будут решать, каким они видят итог боевых действий

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
Замминистра обороны США Колин Кол заявил о том, что Вашингтон не будет принуждать Киев к переговорам.
Он также отметил, что Пентагон будет и далее поставлять Украине вооружение, пишет «Военной обозрение». Киев, подчеркнул Кол, самостоятельно решит, каким будет итог противостояния с Россией.
«Им самим решать, будет ли военной целью просто возвращение к границам по состоянию на 23 февраля (2022 года) или на 2014 год. В конечном итоге, это должно быть их решение», - сказал Кол.
Такое заявление он сделал после того, как появилась статься в западной прессе о разработке Киевом плана по возвращению Крыма в состав Украины. При этом западные аналитики уже не раз заявляли, что бои за Крым могут стать той самой «красной чертой», за которой Россия перестанет себя сдерживать, в том числе и в плане возможности применения ядерного оружия.
Отметим, бои на территории Украины продолжаются с 24 февраля. Западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение, поскольку, как заявляют эксперты, они заинтересованы в длительном конфликте, который бы истощал Россию и сделал ее уязвимой перед внешними угрозами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина...Подробнее
На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в...Подробнее
Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила...Подробнее
В центральной и северо-западной европейской России по прогнозам синоптиков на будущей неделе произойдет заметное...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...Подробнее
По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...Подробнее
Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному...Подробнее
Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...Подробнее
Комментировать