Российские войска ведут охоту на американские гаубицы М777 калибра 155 мм.

В Сети появилось на днях видео удара по двум американским буксируемым гаубицам, пишет ku.life. Это вооружение Украине поставляют американцы уже несколько месяцев.

Как рассказали российские военные, они используют для обнаружения гаубиц М777 дроны, а после этого атакуют их дронами-камикадзе «Ланцет».

Настоящую охоту за М777 ведут бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», созданного в ДНР. Им удалось уничтожить уже не одну М777.

Опасность М777 в том, что эти гаубицы могут бить по целям высокоточными ракетами M982 Excalibur, которые поражают цели на дистанции до 60 км. Их не раз применяли для ударов и по тыловым объектам ВС РФ.

Также ВСУ наносят удары по военной инфраструктуре за линией фронта из РСЗО, полученных от США и других стран НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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