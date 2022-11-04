Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

Сегодня, 08:59

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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда Украина будет согласна на переговоры с Россией.

Он подчеркнул, что действия РФ наносят вред стабильности всего мирового сообщества, так как конфликт, начатый Москвой, влияет не только на Украину, пишет МК.

Со слов Зеленского, Киев будет вести переговоры с Москвой, если РФ выйдет с украинской территории. Также условием для переговоров является уважение Устава ООН российской стороной.

Зеленский заявил, что РФ должна выплатить ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями. Помимо этого, президент Украины потребовал выдачи военных преступников.

Еще одним условием, о котором сказал украинский лидер, является предоставление Кремлем гарантий о ненападении в будущем.

Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины еще 24 февраля. Несмотря на прогнозы о том, что российские войска за несколько недель будут контролировать всю территорию Украины, бои продолжаются уже более 8 месяцев. При этом в России 21 сентября объявили мобилизацию, и сейчас в боях уже погибают мобилизованные граждане РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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