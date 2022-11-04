Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией

27-летний екатеринбуржец рассказал о переезде в ЮАР после объявления мобилизации
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда Украина будет согласна на переговоры с Россией.
Он подчеркнул, что действия РФ наносят вред стабильности всего мирового сообщества, так как конфликт, начатый Москвой, влияет не только на Украину, пишет МК.
Со слов Зеленского, Киев будет вести переговоры с Москвой, если РФ выйдет с украинской территории. Также условием для переговоров является уважение Устава ООН российской стороной.
Зеленский заявил, что РФ должна выплатить ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями. Помимо этого, президент Украины потребовал выдачи военных преступников.
Еще одним условием, о котором сказал украинский лидер, является предоставление Кремлем гарантий о ненападении в будущем.
Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины еще 24 февраля. Несмотря на прогнозы о том, что российские войска за несколько недель будут контролировать всю территорию Украины, бои продолжаются уже более 8 месяцев. При этом в России 21 сентября объявили мобилизацию, и сейчас в боях уже погибают мобилизованные граждане РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
27-летний екатеринбуржец Константин рассказал, почему покинул Россию во время мобилизации. Он отметил, что в России у...Подробнее
54-летнего врача-нейрохирурга Ахмета Абубакирова из Стерлитамака мобилизовали 25 октября. Все это время мужчина...Подробнее
В правительстве Венгрии высказали мнение об урегулировании украинского кризиса, его озвучила министр юстиции Варга. Она...Подробнее
На одном из домов в Центральном районе Волгограда расклеили объявления, в которых граждан призывают спускаться в...Подробнее
Челябинская область продолжает хоронить мобилизованных и 7 ноября в последний путь проведут 33-летнего Данила...Подробнее
В центральной и северо-западной европейской России по прогнозам синоптиков на будущей неделе произойдет заметное...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...Подробнее
Метеорологи анонсировали выпадение мокрого снега в Петербурге в первой половине дня 6 октября, после чего он может...Подробнее
В Санкт-Петербурге на этой неделе по прогнозам синоптиков ожидается заметное потепление. Уже в понедельник утром...Подробнее
Комментировать