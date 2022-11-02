Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена

Сегодня, 08:39

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Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена
Фото из открытых источников

Водная переправа через Днепр на гражданских судах с левого берега на правый временно запрещается. Об этом сообщили херсонские административные власти. Уточняется, что запрет распространяется на паромы, баржи, такси и другие судна. Причиной решения обозначена военная угроза со стороны украинских войск, завершение мероприятий по проведению эвакуации населения.

Отмечается, что движение водного транспорта на правый берег в целях снабжения его населения продовольствием и всем необходимым сохраняется. 

«Временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме», – написано в официальном сообщении местной администрации.

Также сохраняется речная переправа для гражданских судов с правого берега на левый, в том числе на автомобилях, которые в этом случае помещаются на баржу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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