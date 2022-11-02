Переправа гражданских судов с левого берега Днепра на правый временно запрещена

Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс
Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...Подробнее
Водная переправа через Днепр на гражданских судах с левого берега на правый временно запрещается. Об этом сообщили херсонские административные власти. Уточняется, что запрет распространяется на паромы, баржи, такси и другие судна. Причиной решения обозначена военная угроза со стороны украинских войск, завершение мероприятий по проведению эвакуации населения.
Отмечается, что движение водного транспорта на правый берег в целях снабжения его населения продовольствием и всем необходимым сохраняется.
«Временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении левобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости. Снабжение Херсона и населенных пунктов области будет осуществляться в прежнем режиме», – написано в официальном сообщении местной администрации.
Также сохраняется речная переправа для гражданских судов с правого берега на левый, в том числе на автомобилях, которые в этом случае помещаются на баржу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Мобилизованному из Челябинска заплатили 1,8 тыс. рублей, вместо обещанных 195 тыс. Деньги мобилизованным в октябре...Подробнее
Похороны мобилизованных проходят по всей стране, и на 3 ноября запланировано прощание с 47-летним Романом Швецовым из...Подробнее
На данный момент частичная мобилизация, объявленная в РФ, в Ярославской области закончена. Больше российским...Подробнее
В мировом масштабе в разных государствах политические силы постепенно отворачиваются от западной демократической...Подробнее
36-летнего мобилизованного Игоря Матвеева похоронили в Екатеринбурге. Отца трехлетней девочки мобилизовали 29 сентября...Подробнее
Политические власти России и Ирана продолжают достигать в ходе переговоров соглашения о расширении экономического...Подробнее
По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на...Подробнее
На вопросы о мобилизации и призыве ответил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. Он сообщил, что...Подробнее
Россия уже прорабатывает возможность освоения ресурсов на территориях Украины, которые она присоединила. И один из них...Подробнее
Мобилизованный 28-летний Дмитрий рассказал о том, почему он хочет вернуться из Елани домой. Мужчина 10 лет назад...Подробнее
Комментировать