ФРГ пробует поставить на территорию Украины боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard

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На вооружении ВСУ состоят немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые практически не имеют боеприпасов. Такого количества снарядов, которое немцы передали Украине, хватит на несколько минут боя. Известно, что самоходка с дальностью стрельбы до 5 км оснащена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon GDF под снаряд 35х228 мм, который выпускает Швейцария. Однако Швейцария запретила передачу боеприпасов странам, где идут боевые действия.
В этой связи министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратилась к своей коллеге из Швейцарии Виоле Ахмерд с просьбой разрешить передачу боеприпасов Киеву. При этом Ламбрехт аргументирует свою просьбу тем, что немецкие ЗСУ прикрывают украинские порты, которые участвуют в зерновой сделке. Дефицит боеприпасов не позволяет обезопасить морские коридоры, по которым выходят корабли. Такая ситуация чревата срывом поставок украинского зерна, а значит, может привести к голоду. Ламбрехт призвала свою коллегу выдать лицензию на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов швейцарского производства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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