ФРГ пробует поставить на территорию Украины боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard

Сегодня, 05:24

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ФРГ пробует поставить на территорию Украины боеприпасы для оставшихся без снарядов ЗСУ Gepard
Фото из открытых источников

На вооружении ВСУ состоят немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые практически не имеют боеприпасов. Такого количества снарядов, которое немцы передали Украине, хватит на несколько минут боя. Известно, что самоходка с дальностью стрельбы до 5 км оснащена 35-мм автоматическими пушками Oerlikon GDF под снаряд 35х228 мм, который выпускает Швейцария. Однако Швейцария  запретила передачу боеприпасов странам, где идут боевые действия.

В этой связи министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обратилась к своей коллеге из Швейцарии Виоле Ахмерд с просьбой разрешить передачу боеприпасов Киеву. При этом Ламбрехт аргументирует свою просьбу тем, что немецкие ЗСУ прикрывают украинские порты, которые участвуют в зерновой сделке. Дефицит боеприпасов не позволяет обезопасить морские коридоры, по которым выходят корабли. Такая ситуация чревата срывом поставок украинского зерна, а значит, может привести к голоду. Ламбрехт призвала свою коллегу выдать лицензию на реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов швейцарского производства.



Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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