СМИ Запада: Из-за отсутствия ракет ВС из РФ третий день не наносят ракетные удары по Украине

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На Западе заговорили снова о том, что у России заканчиваются ракеты, потому массированные удары по Украине наносятся реже.
В западных СМИ снова эксперты пишут о том, что РФ вынуждена экономить ракеты, передает «Военное обозрение». Когда же РФ атаковала Украину, ее обвиняли в агрессии против мирного населения, так как разрушались объекты критической инфраструктуры.
Российские аналитики говорят о том, что все эти публикации не несут никакой важной информации и размещаются в СМИ, чтобы заполнить информационное пространство.
По словам российских экспертов, у РФ достаточно ракет и другого вооружения. Для пополнения запасов работают в три смены предприятия военпрома. К тому же есть информация о том, что Иран тоже поставляет вооружение РФ, хотя и не спешит об этом заявлять официально.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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