Юрий Кнутов: Российские военные смогут перейти в наступление в конце ноября – начале декабря

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Военный историк Юрий Кнутов предположил, что российские войска смогут перейти к активному наступлению не раньше конца ноября или начала декабря. Cейчас главной задачей остается сдерживание ВСУ в Херсоне, заявил эксперт в интервью. Кнутов считает, что сдерживание наступления украинской армии на этом направлении позволит спасти жизни и жилой фонд. В приоритете — сдержать продвижение ВСУ, измотать их и лишь потом начать контрнаступление, заявил историк.
Он высказал мнение о том, что у ВС РФ появятся ресурсы для активных наступательных действий в конце осени–начале зимы. Кнутов полагает, что дальнейшее продвижение будет возможно в полугодовой перспективе.
Ранее стало известно, что после артподготовки ВСУ перешли в наступление в районе Новой Каменки Херсонской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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