У российского военного Игоря Стрелкова, который под фамилией Гиркин прибыл добровольцем в подразделение, начались проблемы с ВС РФ. Новобранец уже начал обживаться, но в нем узнали того самого Стрелкова. В итоге экс-министру обороны ДНР отказали в просьбе поступить в качестве добровольца на военную службу и отправиться в зону проведения спецоперации.

Предположительно, Стрелкова не допустили на фронт из-за его критики в отношении властей. Так считает командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.

Однако Стрелков не отказывается от идеи встать в строй спустя восемь лет после последнего боя. Он ведет переговоры с руководством военной части, не оставляя надежд быть полезным на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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