Андрей Коц: в НАТО наконец решились закрыть небо Украины

Массированные ракетные удары по территории Украины подтолкнули Запад к тому, чтобы ускорить поставки ПВО Украине. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Не исключено, что в обозримом будущем Украина получит американские ЗРК Patriot, о которых давно просит. Израиль может поставить Киеву «Железный купол», поскольку для ударов по Украине РФ может использовать иранское вооружение. Есть информация о том, что эксперты уже изучают обломки дронов, которые используются РФ для разрушения критической инфраструктуры Украины. Если подтвердится, что это иранские дроны, то Израиль может начать поставлять Украине свое вооружение.

Пока же известно, что Украина получила американо-норвежские системы NASAMS. Оружие в обычной модификации обладает радиусом действия до 25 километров, однако есть варианты, работающие и на 70 километров. Они не смогут сбивать ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», но могут перехватывать «Калибры» Х-101 и Х-555.

Помимо этого идут разговоры о поставках антидроновых ружей, для перехвата любых типов БПЛА. В них также нуждается сейчас Украина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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