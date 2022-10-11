В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга

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Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров, который был призван на службу в рамках объявленной частичной мобилизации, погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков, передает «Коммерсант».
По его данным, мобилизованный адвокат погиб на СВО под городом Лисичанском Луганской области еще 7 октября. При этом Министерство обороны официально гибель Никифорова не подтвердило.
Издание подчеркивает, что на текущий момент в РФ адвокаты подлежат частичной мобилизации на общих основаниях. Адвокатское сообщество обращалось в Минюст с обращением, в котором указывали, что их призыв способен привести к нарушению закрепленного Конституцией права на квалифицированную защиту.
Однако в ведомстве все вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, адресовали Минобороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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