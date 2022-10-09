Рожин обозначил цели новых ракетных ударов России по Украине

Вчера, 21:34

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Рожин обозначил цели новых ракетных ударов России по Украине
Фото из открытых источников

Военный эксперт и блогер Борис Рожин заявил о том, что Россия и впредь будет атаковать гражданскую и критически важную инфраструктуру Украины, даже невзирая на то, что после таких ударов Запад усилит военную поддержку Киева. В беседе с ОСН он заверил, что об эффективности ударов РФ можно будет судить уже сегодня вечером.

«Поражение электростанций противника крайне важно для военной победы», — высказался Рожин.

По версии военного эксперта, российские войска могут добиться успехов на фронте только путем разрушения объектов энергетики и критически важной гражданской инфраструктуры, лишив украинцев всего необходимого для нормальной жизни. Как известно, наступление ВСУ увенчалось успехом на некоторых направлениях. ВС РФ вынуждены обороняться и в тяжелых боях удерживать захваченные украинские территории.

В то же время в Украине убеждены, что России будет непросто полностью «вырубить» электричество в Украине. Заявляют, что это просто нереально сделать со страной, которая располагает несколькими атомными станциями. Однако временные трудности и проблемы с электроснабжением в соседнем государстве не исключают.

Ранее российский политолог Бышок допустил, что из-за массированных российских ракетных ударов по гражданской критической инфраструктуре Украины Запад снимет свой запрет и позволит Киеву бить поставляемым дальнобойным оружием по целям на территории самой России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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