Военкор Евгений Поддубный назвал истинную цель удара по Крымскому мосту

Взрыв на Крымском мосту является одним из элементов подготовки к контрнаступлению ВСУ на юге. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный, пишет «АиФ».

По словам Поддубного, цель этой диверсии – разорвать один из наиболее эффективных каналов поставки вооружения, боеприпасов и топлива. Поэтому ошибочно говорить, что диверсия была реализована только исключительно в политических целях.

Разорвав каналы снабжения южной группировки войск, ВСУ будут предпринимать попытки прорыва обороны на Херсонском направлении и в Запорожской области.

«В рамках планов прорвать нашу оборону в Запорожье, выхода к Азовскому морю и атаки на Херсон удар по Крымскому мосту вполне укладывается в логику действий по изоляции обширного района боевых действий», — заявляет Поддубный.

Он отметил, что Украина планирует не только выйти на границы до 24 февраля, но и зайти в Крым. И план по контрнаступлению на юге ВСУ уже начали реализовывать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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