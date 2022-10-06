Starlink Илона Маска перестал работать у украинских военных на передовой

Украинские военные столкнулись с проблемами со связью на территориях, с которых они оттеснили войска РФ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.

Связь в ВСУ обеспечивается через спутники Starlink американского бизнесмена Илона Маска. Он передал Украине оборудование для подключения в первые дни конфликта, и проблем в его работе не было.

Но сейчас украинские военные жалуются на то, что на территориях, с которых они вытесняют российские силы, идут сбои в работе связи Starlink. Такие сбои наблюдались в Херсонской и Запорожской областях, а также в районе Харькова, Донецка и Луганска.

В компании, которая передает оборудование Starlink украинским военным, допускают, что проблема может возникать из-за того, что SpaceX пытается блокировать использование системы российской стороной. Илон Маск пока не давал комментарии касательно этой ситуации. Не стал комментировать эту информацию и министр обороны Украины Алексей Резник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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