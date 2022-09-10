В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению боевых действий в этом году

Сегодня, 16:09

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В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению боевых действий в этом году
Фото из открытых источников

Нынешним масштабным контрнаступлением ВСУ боевые действия в Украине не завершатся и, по всей видимости, продлятся до 2023 года. Такой вывод в новом актуальном отчете сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW). В полной версии документ доступен на его официальном сайте.

Киев в состоянии вернуть утраченные территории благодаря контратакующим действиям - не на одном, а на ряде направлений, полагают эксперты. При этом в докладе ISW пишет, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области уже сумело переломить ход боевых действий в пользу Украины.

По мнению специалистов, с этого момента ВСУ будут чаще диктовать места и характер ключевых сражений. Что же касается Москвы, она «будет неадекватно реагировать на физическое и психологическое давление со стороны Украины в военных кампаниях», если не получится перехватить инициативу.

После потери Изюма союзные силы лишаются возможности наступать с севера на те территории Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

В документе также сказано, что ВС РФ намерены установить линию фронта по реке Оскол. Однако наметилась проблема обороны ЛНР с севера. Российское командование для усиления данного участка должно решить, откуда перебросить силы - с донецкого направления, которое продолжает оставаться горячим, либо с херсонского, где ВСУ также пытаются развивать контрнаступление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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