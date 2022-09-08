Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах ВСУ на харьковском направлении, которыми щедро делились российские военкоры, ввергли всех в напряжение. Особенно на фоне трехдневного молчания Минобороны РФ. И только сегодня в оборонном ведомстве страны сообщили о перегруппировке российских войск у Балаклеи и Изюма. Что это значит, поведал военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, перегруппировку военное командование провело намеренно, дабы ввести противника в заблуждение. Потребовалось создание иллюзии о том, что оборона у ВС РФ слабая, а информация о готовящемся наступлении на изюмском направлении и вовсе не поступает.
«Наши военные знали, что готовится наступление, поэтому сейчас войска перегруппировываются для уничтожения группировки ВСУ, которая пришла в районы Балаклеи и Изюма… На это потребуется еще несколько дней», — поведал Сивков в интервью изданию «Взгляд».
По его версии, к отвлекающем маневрам российское командование якобы прибегло для того, чтобы вытащить ВСУ из укрепрайонов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он...Подробнее
Украинские телеграм-каналы распространяют фотографию, на которой военнослужащие ВСУ запечатлены у стелы на въезде в...Подробнее
Колонна российской военной техники следует в направлении Изюма. Об этом сообщает «Русская Весна», публикуя кадры...Подробнее
ВСУ прорываются на танках к Изюму, о чем сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo. Как рассказали...Подробнее
Многие турецкие отели 3-4* уже готовятся к осеннему периоду. Такое предупреждение для туристов опубликовал АТОР....Подробнее
Журналисты «Первого канала» побывали в поселке Кодема, который был недавно освобожден силами «вагнеровцев»....Подробнее
Российский турист решил в седьмой раз отдохнуть в Абхазии и оказался крайне недовольным. Впечатления - не из лучших....Подробнее
Автор канала «ZапискиVетерана» в социальных сетях рассказал о том, что армейские подразделения Вооружённых Сил Украины...Подробнее
Руководитель телеграм-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов заявил о том, что бойцы Вооруженных Сил...Подробнее
Комментировать