Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах ВСУ на харьковском направлении, которыми щедро делились российские военкоры, ввергли всех в напряжение. Особенно на фоне трехдневного молчания Минобороны РФ. И только сегодня в оборонном ведомстве страны сообщили о перегруппировке российских войск у Балаклеи и Изюма. Что это значит, поведал военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, перегруппировку военное командование провело намеренно, дабы ввести противника в заблуждение. Потребовалось создание иллюзии о том, что оборона у ВС РФ слабая, а информация о готовящемся наступлении на изюмском направлении и вовсе не поступает.

«Наши военные знали, что готовится наступление, поэтому сейчас войска перегруппировываются для уничтожения группировки ВСУ, которая пришла в районы Балаклеи и Изюма… На это потребуется еще несколько дней», — поведал Сивков в интервью изданию «Взгляд».

По его версии, к отвлекающем маневрам российское командование якобы прибегло для того, чтобы вытащить ВСУ из укрепрайонов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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