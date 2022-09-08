Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

На фоне контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области российские военные нанесли удар зенитной ракетой от ЗРК С-300 по «морской» цели, сообщил украинские СМИ.

Под ударами оказались Николаев и Николаевская область. Как пишет украинская пресса, интенсивность дальнего огня ВС РФ увеличилась в пять раз. Также СМИ пишут о том, что Россия все чаще прибегает к использованию ракет к ЗРК С-300 не по назначению, так как армия РФ испытывает дефицит высокоточных боеприпасов по причине нехватки комплектующих, которые до введения санкций ввозились из-за рубежа. Одна из таких ракет угодила в стоявшее на причале судно, которое должно было утилизироваться, пишут украинские журналисты. Ракета потопила судно и повредила причал. Судя по всему, украинская система ПВО сработала в ошибочном направлении, уничтожив яхту местного жителя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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