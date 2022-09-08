Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

На фоне полной информационной тишины со стороны Минобороны РФ главным источником новостей с фронта в эти дни стали телеграм-каналы российских военных корреспондентов. И новостные ленты сегодня не особо радуют граждан РФ.

Так, утром военкоры отчитались о том, что российский контроль над Купянском утрачен. Через пару часов стало известно о том, что из-за угрозы окружения пришлось уйти из Изюма Харьковской области. И вот теперь, как сообщает издание «Военное обозрение», начала появляться информация о том, что военнослужащие ВСУ зашли в Красный Лиман, что на севере Донбасса, и приступили к штурму населенного пункта. Вначале по позициям союзных сил отрабатывала артиллерия противника, а затем в бой вступили и пехотные подразделения.

О боях на окраинах Красного Лимана проинформировал военкор Семен Пегов. Из города эвакуируют гражданское население. Он отмечает, что пока ВСУ удалось сдержать.

В некоторых источниках уже пишут о том, что Красный Лиман перешел под контроль Украины, но это может быть информационным вбросом. По крайней мере, российские военкоры об утрате данного населенного пункта пока не писали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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