WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

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Руководитель телеграм-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов заявил о том, что бойцы Вооруженных Сил Украины уже действительно почти дошли до Купянска - до города им остается преодолеть всего 7 километров.
Российские войска встали на оборону населенного пункта. Есть сведения, что противник начал первую танковую атаку. Завязался бой. Неприятель на танках пытается ворваться в город.
Также, судя по всему, украинские войска уже вошли в Грушевку. Село по факту является пригородом Купянска.
ВСУ продвигаются вперед небольшими группами с западного, южного и юго-западного направлений. Вероятно, готовится штурм. Местные жители пытаются покинуть населенный пункт в направлении Сватово.
Семен Пегов считает, что ВС РФ удержат Купянск. Недавно на харьковское направление прибыло подкрепление, о чем ранее уже сообщалось.
Стоит отметить, что ряд российских и украинских телеграм-каналов сообщили о подрыве в Купянске моста через Оскол. Однако визуального подтверждения этого к сему моменту нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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