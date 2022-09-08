WarGonzo: ВСУ сейчас всего в 7 километрах от Купянска

Руководитель телеграм-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов заявил о том, что бойцы Вооруженных Сил Украины уже действительно почти дошли до Купянска - до города им остается преодолеть всего 7 километров.

Российские войска встали на оборону населенного пункта. Есть сведения, что противник начал первую танковую атаку. Завязался бой. Неприятель на танках пытается ворваться в город.

Также, судя по всему, украинские войска уже вошли в Грушевку. Село по факту является пригородом Купянска.

ВСУ продвигаются вперед небольшими группами с западного, южного и юго-западного направлений. Вероятно, готовится штурм. Местные жители пытаются покинуть населенный пункт в направлении Сватово.

Семен Пегов считает, что ВС РФ удержат Купянск. Недавно на харьковское направление прибыло подкрепление, о чем ранее уже сообщалось.

Стоит отметить, что ряд российских и украинских телеграм-каналов сообщили о подрыве в Купянске моста через Оскол. Однако визуального подтверждения этого к сему моменту нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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