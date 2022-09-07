В Сети появилось фото украинских бойцов на въезде в Купянск

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Украинские телеграм-каналы распространяют фотографию, на которой военнослужащие ВСУ запечатлены у стелы на въезде в городе Купянск Харьковской области. Подлинность снимка Минобороны РФ к настоящему моменту не подтверждена.
На фото бойцы украинской армии позируют с государственным флагом своей страны.
«Наши войска заходят в Купянск» - пишут украинские паблики.
Достоверной информации о том, какие события происходят в Купянске, который является важнейшим логистическим узлом, нет. Также нет сведений о происходящем на харьковском направлении в целом.
Военный эксперт Борис Рожин, написал, что на фото можно увидеть разъезд на Канцедаловку со стороны Сеньково: «Разведгруппа ВСУ подъехала к Купянску и сфотографировалась у стелы... С этой стороны нет сплошной линии обороны».
А российский блогер Владислав Угольный сообщил, что Шевченково для российской армии, судя по последним событиям, потеряно.
«Держать там силы в условиях угрозы их окружения и боев перед Купянском не рационально», - заметил он.
Российские войска утратили Шевченково, и это обезопасило фланг ВСУ, которые могут развить наступление на север. Что касается Изюма, то блогер уверяет, что он не окружен. Вместе с тем военкор Семен Пегов сообщает о боях на подступах к городу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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