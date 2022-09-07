Арестович рассказал об успехах ВСУ: Взрывообразно наши войска вклинились во фланг противника

Прорыв ВСУ в Харьковской области, в результате которого, по данным Генштаба Украины, был возвращен контроль над более чем 20 населенными пунктами, прокомментировал в вечернем Ютуб-эфире четверга советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, события в Харьковской области развиваются довольно динамично, а контрнаступление ВСУ лишь набирает обороты.

«Взрывообразно наши войска вклинились во фланг противника», - цитирует Арестовича издание Правда.ру.

Он отказался называть населенные пункты, которые снова оказались под контролем Украины, заявив, что еще не настало время. Но позже, заверил он, придет «время интересных историй». Причем, считает он, наступит оно довольно скоро.

«Как пишут в российских пабликах, там надвигается разделение российских группировок, что повлечет ухудшение их боеспособности», - высказался Арестович в соцсети.

Он добавил, что украинским силам необходимо открытие третьего направления для контрудара, но усомнился в том, хватит ли у ВСУ ресурсов для этого.

«Посмотрим», - заключил Алексей Арестович.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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