Deutsche Welle: Берлин передал Киеву контрбатарейный радар COBRA и 5 зенитных самоходных установок Gepard

Сегодня, 10:29

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Deutsche Welle: Берлин передал Киеву контрбатарейный радар COBRA и 5 зенитных самоходных установок Gepard
Фото из открытых источников

Украинские военные уже получили от Германии радарную технологию Cobra (Counter Battery Radar) стоимостью 50 млн евро. Она предназначена для того, чтобы проводить контрбатарейную борьбу, сообщает «Русская Весна».

Пока ВСУ передали только одну такую установку, хотя изначально сообщалось, что Киев может получить до 5 единиц, пишет Deutsche Welle. Сейчас у ФРГ только 19 таких радаров, поэтому Киеву, похоже, придется пока подождать поставку новых COBRA.

Радиолокационная станция COBRA это система артиллерийской разведки, разработанная для выявления огневых позиций противника. Она может выявлять лишь за 2 минуты до 40 минометов и гаубиц.

На вооружении ВСУ уже и немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Она может уничтожать воздушные цели на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящие со скоростью до 400 метров в секунду. И это тоже позволяет повышать возможности украинской артиллерии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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