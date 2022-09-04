Британский военный самолет Boeing RC-135W приблизился к Крыму на расстояние 75 км

Лишь в 75 километрах от Крыма совершил полет самолет ВВС Великобритании. Речь идет о борте радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, передает Авиа.про.

Он пролетел вблизи Крыма в момент, когда над Евпаторией работали российские средства ПВО.

Хотя воздушную цель войска РФ уничтожили, но высока вероятность того, что этот объект был запущен для того, чтобы раскрыть систему ПВО на полуострове и информацию о размещении средств противовоздушной обороны.

О полете самолета Boeing RC-135W Rivet Joint недалеко от Крыма сообщает сервис Flightradar 24, который отслеживает траектории полетов самолетов.

Эксперты говорят о том, что приближение британского военного борта к Крыму на 75 километров нельзя назвать критическим. Но более опасно то, что как раз в момент его полета работали российские ПВО. Борт мог отслеживать активность российских радаров и средств наведения.

Исходя из данных в открытых источниках, самолет британской военной разведки находился над Черным морем около двух часов, но границы воздушного пространства РФ он не нарушил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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