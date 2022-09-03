Британская разведка рассказала, чем заняты ВС РФ, пока ВСУ «контрнаступают» на Херсон

Сегодня, 13:09

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Британская разведка рассказала, чем заняты ВС РФ, пока ВСУ «контрнаступают» на Херсон
Фото из открытых источников

В Минобороны Великобритании опубликовали сводку разведслужбы MI6 о боях на территории Украины.

В сводке говорится о том, что ВСУ продолжают контрнаступление на юге Украины, пишет «Свободная Пресса». ВСУ стремятся к тому, чтобы в ближайшее время вытеснить войска РФ на левый берег Днепра. Далее же продвижение их будет затруднено, поскольку форсировать Днепр сложно.

В MI6 заявляют, что ВСУ развивают «контрнаступление» на Херсон, в то время как основные российские усилия сконцентрированы на Донбассе. Идут бои за Авдеевку вблизи Донецка. Также ведутся бои вокруг Бахмута. На этом направлении, отмечается в сводке MI6, продвижение войск РФ составляет 1 км в неделю. При этом Россия все еще не отказалась от планов захватить весь Донбасс.

Стоит отметить, что Запад и далее поддерживает Украину, предоставляя ей вооружение и разведывательную информацию. К тому же украинских пехотинцев активно готовят в Великобритании. Лондон намерен провести обучение десятков тысяч бойцов для ВСУ и экипировать их перед отправкой на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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