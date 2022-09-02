Военнослужащий из Карелии прошел Чечню, но погиб в Украине

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Вчера в Попов Пороге Сегежского района Карелии похоронили Дмитрия Можейко. Житель республики прошел через всю Чеченскую кампанию, но погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает издание «ГубДейли» со ссылкой на информацию паблика «Сегежские будни».
Отмечается, что сведения о гибели Можейко и еще троих добровольцев, являющихся уроженцами Карелии, появились в минувший понедельник.
В субботу похоронили сержанта Сергея Евстифеева - траурная церемония состоялась в Петрозаводске.
В Ялгубе был погребен рядовой Алексей Саватькин.
В Суоярви прошли похороны Михаила Гаттунена - он погиб в Украине в возрасте 33 лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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