Военнослужащий из Карелии прошел Чечню, но погиб в Украине

Вчера в Попов Пороге Сегежского района Карелии похоронили Дмитрия Можейко. Житель республики прошел через всю Чеченскую кампанию, но погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает издание «ГубДейли» со ссылкой на информацию паблика «Сегежские будни».

Отмечается, что сведения о гибели Можейко и еще троих добровольцев, являющихся уроженцами Карелии, появились в минувший понедельник.

В субботу похоронили сержанта Сергея Евстифеева - траурная церемония состоялась в Петрозаводске.

В Ялгубе был погребен рядовой Алексей Саватькин.

В Суоярви прошли похороны Михаила Гаттунена - он погиб в Украине в возрасте 33 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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