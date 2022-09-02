На спецоперации в Украине погиб отец двух дочерей из Великого Новгорода Максим Петров

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В ходе специальной военной операции в Украине, которую Россия проводит уже в течение 193 суток, погиб житель Великого Новгорода Максим Петров. Двое его детей остались без отца.
О смерти Максима Петрова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» проинформировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, родился военный в Ленинграде. Во время учебы в школе увлекался лыжным спортом. В 2005 году вместе с отцом, матерью и сестрой переехал в Великий Новгород. Учился в местном Дорожно-транспортном техникуме. По его окончании получил специальность «автомеханик».
Сколько всего жителей Великого Новгорода погибло в ходе СВО, неизвестно. Власти региона сообщали о 13 погибших.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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