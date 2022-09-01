Мэр Днепра Филатов: ПВО Украины сбили все выпущенные ракеты «Искандер» или «Калибр» над городом

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт
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Над Днепром были сбиты все пять ракет, выпущенных российскими военными. Мэр города Борис Филатов опубликовал в соцсети пост, в котором сообщил, что развернутые в Днепропетровской области комплексы ПВО успешно отразили ракетную атаку.
«Ночью наши ПВО снова сбили все ракеты, выпущенные по Днепру. Пять из пяти "Искандеров"», - написал градоначальник сегодня утром.
Спустя какое-то время Филатов сообщил, что речь идет о высокоточных ракетах «Калибр». Однако в Сети появилась информация о том, что после отработки ПВО в городе вспыхнули пожары. Появились фото, которые подтверждают эту информацию, но они без геолокации. Ко всему объекты на снимках размыты, поэтому определить место возгорания невозможно.
Данные о сбитых «Калибрах» подтвердили и в Воздушном командовании «Восток» ВСУ. Источники предполагают, что пожар возник при падении перехваченных снарядов, но не исключено, что могли быть и прилеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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