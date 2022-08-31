WSJ: Железные 155-мм «аргументы» для Киева у американцев закончились

Сегодня, 09:19

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WSJ: Железные 155-мм «аргументы» для Киева у американцев закончились
Фото из открытых источников

США намерены поставлять Украине легкие орудия, которые были сняты с производства 27 лет назад, вместо гаубиц М777 «Три топора», рассказывает WSJ.  Об этом пишет «Свободная Пресса», отмечая, что, судя по всему, запас М777, которые бы американцы могли передать Украине, исчерпываются. На исходе могут быть и боеприпасы калибра 155 мм к ним.

Об опустевших складах уже заявлял еще в июне глава генштаба ВС Великобритании Тони Радакин. Также о нехватке вооружения, которое можно было бы передать Украине, говорили и в Берлине. Вынужден был по этой же причине сократить поставки и Париж.

Но даже это не подтолкнуло Киев к принятию решения о капитуляции.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами. Но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Исходя из данных, которые звучали в открытых источниках, Украина уже получила около 800 тыс. крупнокалиберных и основных для американской артиллерии 155-мм снарядов. Так быстро производить Запад их не может, то решено передавать Украине и другое вооружение. В итоге Украине начали передавать легкие буксируемые гаубицы М119. Они не такие дальнобойные, как «Три топора», но все же это оружие. И в каком количестве его поставят Украине, тоже немаловажный вопрос. Ведь при насыщении им фронта, предупреждают аналитики, даже такие гаубицы могут стать проблемой для российских войск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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