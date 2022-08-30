Военный эксперт Сапоньков: администрация Новой Каховки зря посеяла панику, объявив эвакуацию

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После того, как пару дней в Новой Каховке (Херсонская область) объявили об эвакуации, местные жители подумали, что российские войска собираются отступать из города. Военный журналист Роман Сапоньков винит в этом местную администрацию и пресс-службы - сработали опрометчиво.
В Украине ясно дали понять, что ВСУ будут наносить удары по всем объектам на территории своей страны, связанным с российскими войсками или властями. 29 августа несколько взрывов прогремели в Новой Каховке. Местная пророссийская администрация принялась рассредоточивать управляющий персонал, чтобы он не попал под обстрел. Это было подано как эвакуация.
«Это был опрометчивый шаг. Надо было сместить акценты. Потому что если люди слышат слово "эвакуация", они думают, что мы готовимся отступать и бросать город», - высказался Сапоньков в беседе с Украина.ру.
Специальная военная операция России на Украине, в ходе которой под контроль российских войск перешла Новая Каховка, длится 190 дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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