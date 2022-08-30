Поставки бронированных машин из Израиля в Украину официально не были оформлены. В то же время, в соответствии с информацией украинских военных, бронеавтомобили из этой страны уже эффективно используются на полях сражений. Данный факт говорит о том, что ВСУ тайно получают израильскую бронетехнику, которую используют в боях против РФ. Об этом сообщили журналисты информационного новостного агентства Avia.pro.

Переброска в Украину вооружения, производимого на территории Израиля, является ярким свидетельством того, что Иерусалим не только не сохранил нейтральность своей декларируемой позиции, но в то же время тайно поддерживает Украину отгрузками собственного оружия. Вместе с публикацией издание продемонстрировало снимок, на котором можно увидеть бронированный автомобиль марки SandCat, изготовленный в Израиле. Подобных машин до 2022 года на вооружении ВСУ числилось всего лишь 2 единицы.

Количество переброшенных Израилем бронеавтомобилей для вооружения ВСУ пока неизвестно. Есть лишь информация о том, что Иерусалим на самом деле производил отгрузку Украине определённых грузов военного назначения. Данный факт не исключает и поставку бронетехники. Подобные действия со стороны Израиля могут вполне быть расценены, как недружественные по отношению к Российской Федерации, однако, на текущий момент в Израиле не комментировали информацию о поставках своей бронетехники, что, впрочем, не исключает того, что на Украину могло быть переброшено и иное вооружение израильского производства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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