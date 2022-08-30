На Украине заметили контейнеры с ракетами MGM-140 ATACMS

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В Украину прибыли контейнеры с дальнобойными ракетами MGM-140 ATACMS. Сразу несколько источников заявляют об этом.
Информацию о поставках данных ракет к сему моменту не подтвердили не только в Пентагоне и ВСУ, но даже в Минобороны РФ.
И тем не менее о том, что в распоряжении ВСУ уже есть MGM-140 ATACMS, представляющие серьезную опасность для ВС РФ и союзных им сил в силу своей способности точно бить по целям на расстояние до 300 километров, написали милблогеры. Публично заявил о поставках и глава ДНР Денис Пушилин.
«Пока Украина получила только часть ракет, но это было сделано тайно, без официального объявления о поставке. По некоторым данным, часть этих ракет уже доставлена в Украину. Также союзные войска предпринимают попытки по уничтожению данного оружия», — цитирует его ресурс Avia.pro.
При этом Пушилин не стал вдаваться в подробности и уточнять, через какую страну были доставлены контейнеры с MGM-140 к РЗСО HIMARS.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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