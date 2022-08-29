Сапоньков: ВСУ под Херсоном не поможет ВС РФ в Донбассе

Ход «военной спецоперации» на территории Украины прокомментировал журналист Роман Сапоньков.

В интервью изданию Украина.ру он заявил, что располагает информацией о переброске украинских войск из-под Харькова и с Донбасса под Херсон. При этом продвижений на Донбассе у войск РФ нет, констатировал Сапоньков.

На это, по его словам, повлияли множество факторов. Украине сейчас поставляет вооружение Запад, а украинских военных готовят натовские инструкторы. На данный момент у ВСУ есть огромное количество оружия, которое ей не поставлял Запад, пока РФ не начала «военную спецоперацию» против Украины.

«Движение в Донбассе есть, а на харьковско-изюмском направлении его нет. Противник там тоже не имеет никаких успехов. Сложилась патовая ситуация. Но эту шахматную партию должны разыгрывать большие умы в Генштабе. Наверняка они что-то придумают», - надеется Сапоньков.

Он добавил, что на Херсонском направлении была ротация и там частично в оборону стали подразделения, которые ранее не были в бою. Поэтому многое сейчас там зависит от того, удастся ли добиться слаженной работы новых и старых подразделений. Но он прогнозирует, что основные силы ВС РФ перебросит на Донбасс, куда и направят «третий русский корпус».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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