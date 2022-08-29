Вашингтон подтвердил участие США в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины

Сегодня, 10:24

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Вашингтон подтвердил участие США в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины
Фото из открытых источников

США помогали Украине готовить контрнаступление на юге. Это подтвердил представитель администрации США Джо Байдена, пишет «Военное обозрение».  

Подготовка к контрнаступлению продолжалась несколько месяцев. США и союзники Вашингтона по НАТО перебросили на территорию Украины вооружение и боеприпасы. Поставки шли через западную границу Украины.

Сколько точно поставлено техники и вооружения Украине за последние месяцы информации в открытых источниках нет, хотя некоторые наименования и озвучиваются.

Российские эксперты говорят о том, что до 24 февраля Запад готовил Украину к оборонной войне. Сейчас же, после того как российские войска зашли на украинскую территорию, ВСУ приходится обучать вести наступательные действия.

Летом поползли первые слухи о планах ВСУ начать контрнаступление на юге, а потом об этом заговорило и украинское руководство. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и российским военным. Он призвал тех, кто находится в Крыму, не подходить к объектам ВС РФ, заявив, что ВСУ будут их атаковать. Российским военным украинский президент предложил либо сдаться, либо покинуть Украину.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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