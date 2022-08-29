Вашингтон подтвердил участие США в подготовке контрнаступления ВСУ на юге Украины

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
США помогали Украине готовить контрнаступление на юге. Это подтвердил представитель администрации США Джо Байдена, пишет «Военное обозрение».
Подготовка к контрнаступлению продолжалась несколько месяцев. США и союзники Вашингтона по НАТО перебросили на территорию Украины вооружение и боеприпасы. Поставки шли через западную границу Украины.
Сколько точно поставлено техники и вооружения Украине за последние месяцы информации в открытых источниках нет, хотя некоторые наименования и озвучиваются.
Российские эксперты говорят о том, что до 24 февраля Запад готовил Украину к оборонной войне. Сейчас же, после того как российские войска зашли на украинскую территорию, ВСУ приходится обучать вести наступательные действия.
Летом поползли первые слухи о планах ВСУ начать контрнаступление на юге, а потом об этом заговорило и украинское руководство. Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и российским военным. Он призвал тех, кто находится в Крыму, не подходить к объектам ВС РФ, заявив, что ВСУ будут их атаковать. Российским военным украинский президент предложил либо сдаться, либо покинуть Украину.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....Подробнее
Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....Подробнее
Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...Подробнее
Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...Подробнее
В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...Подробнее
В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...Подробнее
Известный в Российской Федерации военный историк и эксперт Евгений Норин рассказал, как действовали армейские...Подробнее
Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100...Подробнее
Еще 14% опрошенных россиян предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а...Подробнее
Комментировать