Колонна в составе 20 единиц военной техники пересекла ночью границу Польши и Украины

Полковник в отставке Литовкин призвал осудить авторов статьи «Фонтанки» о российских добровольцах
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
В ночь с 28 на 29 августа на Украину из Польши зашла большая колонна с бронетехникой. Речь как минимум о 20 единицах.
По информации сайта Avia.Pro, до границы колонну с бронетехникой сопровождала польская полиция. После того, как она ее благополучно пересекла, сопровождение было снято. Саму же колонну стало практически невозможным отследить.
Какая именно военная техника зашла на Украину, узнать не удалось. Можно предположить, что ВСУ усилились бронеавтомобилями - ранее их передачу Киеву анонсировали сразу несколько стран, в том числе Штаты, Британия, Австралия и Турция.
Стоит отметить, что вопреки прогнозам некоторых экспертов о том, что Запад ослабит военную поддержку Украины, этого пока не происходит. Наоборот, о новых поставках техники и вооружения объявляется едва ли не ежедневно. Колонны с военной техникой заезжают на регулярной основе. Украина продумала систему логистики таким образом, что отслеживание перемещения вооружений - крайне сложная задача.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин призвал выставить к позорному столбу журналистов,...Подробнее
Политолог Вадим Манукян отреагировал на недавнюю публикацию петербургского издания «Фонтанка», в которой критикуется...Подробнее
18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который...Подробнее
Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....Подробнее
Сербия принялась готовиться к возможной атаке НАТО с воздуха на фоне продолжающегося напряжения в отношениях с Косово....Подробнее
Халук Байрактар, гендиректор турецкой Baykar, заявил о том, что компания отказывается продавать свои беспилотники...Подробнее
Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...Подробнее
Россиянам рассказали о неожиданном изменении, которое вводится Сбербанком в отношении всех владельцев банковских карт....Подробнее
Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...Подробнее
Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....Подробнее
Комментировать