Колонна в составе 20 единиц военной техники пересекла ночью границу Польши и Украины

Сегодня, 12:44

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Колонна в составе 20 единиц военной техники пересекла ночью границу Польши и Украины
Фото из открытых источников

В ночь с 28 на 29 августа на Украину из Польши зашла большая колонна с бронетехникой. Речь как минимум о 20 единицах. 

По информации сайта Avia.Pro, до границы колонну с бронетехникой сопровождала польская полиция. После того, как она ее благополучно пересекла, сопровождение было снято. Саму же колонну стало практически невозможным отследить.

Какая именно военная техника зашла на Украину, узнать не удалось. Можно предположить, что ВСУ усилились бронеавтомобилями - ранее их передачу Киеву анонсировали сразу несколько стран, в том числе Штаты, Британия, Австралия и Турция.

Стоит отметить, что вопреки прогнозам некоторых экспертов о том, что Запад ослабит военную поддержку Украины, этого пока не происходит. Наоборот, о новых поставках техники и вооружения объявляется едва ли не ежедневно. Колонны с военной техникой заезжают на регулярной основе. Украина продумала систему логистики таким образом, что отслеживание перемещения вооружений - крайне сложная задача.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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