Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

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Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Анатолий Ковалев. После того, как регион был занят ВС РФ, он пошел на сотрудничество с Россией и являлся вице-премьером Херсонской области по делам сельского хозяйства.
В своем Telegram-канале Анатолий Шарий уточнил, что Ковалев убит, а его девушка в результате нападения получила ранения и находится в тяжелом состоянии.
Напомним, на Украине Анатолия Ковалева, который согласился сотрудничать с новыми властями региона, назвали коллаборантом. Его обвиняли в госизмене, были возбуждены несколько уголовных дел. Партизаны официально объявили на него охоту, сообщали ранее украинские СМИ, назвав бывшего народного избранника своей приоритетной целью.
В июле Ковалев сообщал о том, что на него уже было совершено покушение. Тогда он остался жив.
Покушение 28 августа для экс-нардепа оказалось фатальным. К слову, точных данных о том, как именно он был убит, как и официальной информации, к сему моменту нет.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в микроблоге написал о том, что 33-летний Ковалев был зарезан в Голой Пристане. Девушку же его якобы госпитализировали в больницу со следами асфиксии. Некоторые СМИ и военкоры пишут о том, что Ковалев погиб вследствие огнестрельных ранений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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