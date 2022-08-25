Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Сегодня, 10:39

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Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области
Блогер Анатолий Шарий

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Анатолий Ковалев. После того, как регион был занят ВС РФ, он пошел на сотрудничество с Россией и являлся вице-премьером Херсонской области по делам сельского хозяйства.

В своем Telegram-канале Анатолий Шарий уточнил, что Ковалев убит, а его девушка в результате нападения получила ранения и находится в тяжелом состоянии.

Напомним, на Украине Анатолия Ковалева, который согласился сотрудничать с новыми властями региона, назвали коллаборантом. Его обвиняли в госизмене, были возбуждены несколько уголовных дел. Партизаны официально объявили на него охоту, сообщали ранее украинские СМИ, назвав бывшего народного избранника своей приоритетной целью.

В июле Ковалев сообщал о том, что на него уже было совершено покушение. Тогда он остался жив.

Покушение 28 августа для экс-нардепа оказалось фатальным. К слову, точных данных о том, как именно он был убит, как и официальной информации, к сему моменту нет.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко у себя в микроблоге написал о том, что 33-летний Ковалев был зарезан в Голой Пристане. Девушку же его якобы госпитализировали в больницу со следами асфиксии. Некоторые СМИ и военкоры пишут о том, что Ковалев погиб вследствие огнестрельных ранений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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