«Русская Весна» пишет об ударе по позициям ВСУ в Авдеевке из неизвестного оружия.

Под Авдеевкой ВСУ устроили мощный укрепрайон, о чем уже не раз сообщали российские военкоры, ссылаясь на информацию, предоставленную военными. Поэтому продвижение на этом участке фронта идет медленно.

Чтобы разрушить укрепсооружения, ВС РФ и силы ЛДНР начали применять вооружение, которое пока раскрывается. В Сеть попало видео нанесения залпа множеством снарядов. Предположительно, это могла быть РСЗО «Чебурашка», которая производится в ДНР.

Украина на данный момент применяет все чаще западное вооружение. Его поставки не прекратились, несмотря на предупреждения РФ, что это лишь затягивает конфликт. Киев сейчас говорит о том, что не намерен уступать украинские территории, и Украина будет вести бои, пока не восстановит свою территориальную целостность, если Россия не согласится вывести войска на границы до 23 февраля и обсудить статус Крыма и Донбасса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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