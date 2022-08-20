«РВ»: РФ нанесла удар неизвестным оружием по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Сегодня, 13:04

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«РВ»: РФ нанесла удар неизвестным оружием по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой
Фото из открытых источников

«Русская Весна» пишет об ударе по позициям ВСУ в Авдеевке из неизвестного оружия.

Под Авдеевкой ВСУ устроили мощный укрепрайон, о чем уже не раз сообщали российские военкоры, ссылаясь на информацию, предоставленную военными. Поэтому продвижение на этом участке фронта идет медленно.

Чтобы разрушить укрепсооружения, ВС РФ и силы ЛДНР начали применять вооружение, которое пока раскрывается. В Сеть попало видео нанесения залпа множеством снарядов. Предположительно, это могла быть РСЗО «Чебурашка», которая производится в ДНР.

Украина на данный момент применяет все чаще западное вооружение. Его поставки не прекратились, несмотря на предупреждения РФ, что это лишь затягивает конфликт. Киев сейчас говорит о том, что не намерен уступать украинские территории, и Украина будет вести бои, пока не восстановит свою территориальную целостность, если Россия не согласится вывести войска на границы до 23 февраля и обсудить статус Крыма и Донбасса.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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