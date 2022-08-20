Аналитики ISW сообщил о наступлении ВС РФ на Николаев

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Войска РФ ведут наступление на Николаев, сообщает Американский «Институт изучения войны» (ISW) в сводке за минувшие сутки.
Эксперты ISW заявляют, что 22 августа силы РФ вели наступление на Николаевском направлении и осуществили несколько атак на линии Николаев-Херсон, пишет «Свободная Пресса». Поступила информация, что им удалось захватить село Благодатное, которое находится в 35 километрах от Николаева.
«Российские войска провели несколько атак на линии Николаев-Херсон и 22 августа, вероятно, захватили прифронтовое село Благодатное Николаевской области, примерно в 35 км от города Николаева», — указано в сводке.
Генштаб ВСУ также сообщил о «частичном успехе» России на этом направлении.
Ранее украинские власти обратились к жителям южных территорий Украины, захваченных российскими войсками после 24 февраля, а также к жителям Крыма с призывом не находиться рядом с военными объектами РФ, поскольку по этим объектам могут наноситься удары.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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