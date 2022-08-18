Эксперт Леонков: атаки БПЛА по военным объектам в Крыму профессионально спланированы

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «РИА Новости. Крым» заявил о том, что атаки беспилотных летательных аппаратов по российским военным объектам в Крыму были очень тщательно и профессионально спланированы.

Он обратил внимание на то, что БПЛА двигались по заранее проработанной траектории. И располагается она в так называемой слепой зоне РЛС и средств ПВО.

Это указывает на то, что за атаками стоит огромная работа. Для проведения таких акций необходимо провести оптико-электронную разведку местности, использовать данные космической радиоразведки. Это позволяет выявить места дислокации комплексов ПВО, определить зону их покрытия и так называемые слепые зоны. На основе этих данных и выстраивается маршрут беспилотника.

Что касается БПЛА, который утром сегодня, 20 августа, атаковал штаб Черноморского флота России, маршрут, как предполагает Леонков, был проложен по морю на очень низкой высоте. Это позволило ему остаться невидимым для российской ПВО.

Беспилотник, вероятно, принадлежал к среднему классу, с дальностью до 200 км.

«Такого рода БПЛА заглушить сложно, так как отсутствует канал управления. Он идет в автоматическом режиме по заложенным координатам. У аппарата есть некий прообраз бортовой цифровой вычислительной машины – инерциальная навигационная система, прокладывающая маршрут. Проложить его можно, обладая информацией обо всех точках поворота, так называемых реперных точках, и координатами», – пояснил Леонков.

В заключение он добавил, что противостоять атакам таких БПЛА можно лишь комплексной ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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