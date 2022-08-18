Эксперт Леонков: атаки БПЛА по военным объектам в Крыму профессионально спланированы

Сегодня, 13:59

0

Image 16+
Эксперт Леонков: атаки БПЛА по военным объектам в Крыму профессионально спланированы
Фото из открытых источников

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «РИА Новости. Крым» заявил о том, что атаки беспилотных летательных аппаратов по российским военным объектам в Крыму были очень тщательно и профессионально спланированы.

Он обратил внимание на то, что БПЛА двигались по заранее проработанной траектории. И располагается она в так называемой слепой зоне РЛС и средств ПВО.

Это указывает на то, что за атаками стоит огромная работа. Для проведения таких акций необходимо провести оптико-электронную разведку местности, использовать данные космической радиоразведки. Это позволяет выявить места дислокации комплексов ПВО, определить зону их покрытия и так называемые слепые зоны. На основе этих данных и выстраивается маршрут беспилотника. 

Что касается БПЛА, который утром сегодня, 20 августа, атаковал штаб Черноморского флота России, маршрут, как предполагает Леонков, был проложен по морю на очень низкой высоте. Это позволило ему остаться невидимым для российской ПВО.

Беспилотник, вероятно, принадлежал к среднему классу, с дальностью до 200 км.

«Такого рода БПЛА заглушить сложно, так как отсутствует канал управления. Он идет в автоматическом режиме по заложенным координатам. У аппарата есть некий прообраз бортовой цифровой вычислительной машины – инерциальная навигационная система, прокладывающая маршрут. Проложить его можно, обладая информацией обо всех точках поворота, так называемых реперных точках, и координатами», – пояснил Леонков.

В заключение он добавил, что противостоять атакам таких БПЛА можно лишь комплексной ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт Леонков: атаки БПЛА по военным объектам в Крыму профессионально спланированы

Сегодня, 13:59

Издание 19FortyFive рассказало о неэффективности танков ВС России на Украине

Вчера, 14:29

Британская разведка MI6 рассказала о планах российских военных на Харьков

Вчера, 13:09

Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

18-08-2022, 18:34

Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

18-08-2022, 14:39

Министр обороны Украины Резников: Ни одна HIMARS не уничтожена

17-08-2022, 13:34

США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

15-08-2022, 17:29

В РФ оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста

15-08-2022, 16:09

Военный эксперт Рожин рассказал о судьбе Евгения Пригожина

15-08-2022, 15:19

NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

14-08-2022, 11:59

Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

14-08-2022, 09:09

Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

13-08-2022, 11:34

Пентагон мог истребителями F-18 перехватывать крылатые ракеты над Черным морем

12-08-2022, 10:19

«Репортёр»: опубликованы снимки авиабазы в Крыму после взрывов

11-08-2022, 15:14

На Украине в открытую заявили о намерениях продолжать обстрелы Запорожской АЭС

10-08-2022, 20:29

Ракета AGM-88 ВСУ была запущена истребителем МиГ-29

9-08-2022, 22:04

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»

9-08-2022, 16:49

Названа настоящая фамилия украинской певицы Софии Ротару

9-08-2022, 16:24

Использование ВСУ новых ракет связали с поставками Польше американских F-22

8-08-2022, 15:04

Кнутов рассказал, как нужно противостоять ракетным системам HIMARS

8-08-2022, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

«ВЗГЛЯД»: Британия ищет бреши в «российской обороне Арктики»

18-08-2022, 11:44

0

Великобритания ищет бреши в российской обороне Арктики. Об этом пишет издание «Взгляд». Автор публикации отмечает...

Подробнее
Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями

18-08-2022, 18:34

0

«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Европейские страны все чаще будут вести торговлю с Россией в...

Подробнее
В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

В направлении Крыма идет многокилометровая колонна военной техники

18-08-2022, 10:24

0

Очевидцы сообщают об огромной колонне военной техники, направляющейся по Керченскому мосту в Крым. Как стало известно...

Подробнее
Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

Суд по ликвидации «Сохнута» в России отложен на месяц

Вчера, 10:59

0

Суд, который рассматривает иск о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» в России, перенесен на месяц. Об этом...

Подробнее
Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

Вчера, 14:44

0

Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор Массачусетского технологического института (MIT) изобрел лучший...

Подробнее
Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

Украинские пограничники поставили россиянину оскорбительную печать в паспорте на границе с Румынией

18-08-2022, 14:39

0

На украино-румынской границе произошел неприятный для гражданина России инцидент. Как стало известно, россиянин Игорь...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

Издание 19FortyFive сообщило о переломном моменте на Украине в пользу ВСУ

18-08-2022, 18:34

0

Вооруженные Силы Украины сумели переломить ситуацию на сцене театра боевых действий в свою пользу. Об этом пишет в...

Подробнее
Handelsblatt: Турция стремится стать газовым хабом для Европы, но в Евросоюзе опасаются новой зависимости

Handelsblatt: Турция стремится стать газовым хабом для Европы, но в Евросоюзе опасаются новой зависимости

Вчера, 15:24

0

Турция стремится занять ранее принадлежащую РФ нишу и стать газовым хабом для ЕС. В Германии вопрос получения «голубого...

Подробнее
Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

18-08-2022, 12:31

0

Жители Санкт-Петербурга подали судебный иск с требованием отменить закон о «Комплексном развитии территории»,...

Подробнее
Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

17-08-2022, 20:27

0

Архитектурный критик Марина Элькина уверена, что Санкт-Петербургу не стоит ждать ничего хорошего от закона о...

Подробнее