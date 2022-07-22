ВС РФ 23 июля нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и Запорожью

Вчера, 23:49

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ВС РФ 23 июля нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и Запорожью
Фото из открытых источников

Вооружённые силы Российской Федерации уже 150-й день продолжают проведение «специальной военной операции» на территории Украины. На этот раз российские войска нанесли массовые атаки по украинским городам: Харькову, Николаеву и Запорожью. 

Удары российских войск наносились в ночь на 23 июля. Военные цели на территории Украины были успешно поражены, но подробности произошедшего пока не раскрываются. 

Жители Харькова в настоящее время сообщают о трех взрывах на территории города, а также о сильном задымлении, которое было на месте поражения. В городе Николаеве начались сильные пожары. Что касается областного центра Украины Запорожья, в этом населенном пункте прилеты ракет зафиксированы в пригороде. 


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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