ВС РФ 23 июля нанесли ракетные удары по Харькову, Николаеву и Запорожью

Курганцам предлагают поехать воевать на Украину за 300 тысяч
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Вооружённые силы Российской Федерации уже 150-й день продолжают проведение «специальной военной операции» на территории Украины. На этот раз российские войска нанесли массовые атаки по украинским городам: Харькову, Николаеву и Запорожью.
Удары российских войск наносились в ночь на 23 июля. Военные цели на территории Украины были успешно поражены, но подробности произошедшего пока не раскрываются.
Жители Харькова в настоящее время сообщают о трех взрывах на территории города, а также о сильном задымлении, которое было на месте поражения. В городе Николаеве начались сильные пожары. Что касается областного центра Украины Запорожья, в этом населенном пункте прилеты ракет зафиксированы в пригороде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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