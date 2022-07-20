Эксперт Коротченко заявил о необходимости усиления группировки российских систем ПВО

Сегодня, 09:04

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Эксперт Коротченко заявил о необходимости усиления группировки российских систем ПВО
Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию Украина.ру заявил о том, что Россия должна усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов регионов РФ со стороны ВСУ. Эксперт считает, что такие задачи уже стоят перед Минобороны РФ. Известно, что Россия располагает комплексами Тор-М2 со стопроцентной вероятностью поражения целей. Такие системы способны перехватывать ракеты дальнобойных РСЗО противника.

По мнению Коротченко, следует усилить группировку «Торов», наращивать и создавать эшелонированную систему ПВО, а также устанавливать контроль воздушного пространства с помощью радиолокационных средств. Такие меры позволят выявлять и уничтожать атаки со стороны противника с использованием дальнобойных систем оружия и беспилотников, отметил эксперт. 

В этой связи он также упомянул о том, что ВС РФ нужны сотни ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов. С таким арсеналом можно было бы перейти к точечным ударам по артиллерийским орудиям ВСУ, считает Коротченко. На удары ВСУ по инфраструктуре на освобожденных территориях следует отвечать такими же ударами в глубине украинской территории, заявил эксперт. 

По его словам, надо выводить из строя систему государственного и военного управления, а также парализовать транспортную инфраструктуру Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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