В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно, утром 22 июля союзные силы атаковали военный объект в Артемовске (Бахмут), который находится под контролем украинской армии, сообщает издание «Русская Весна».

В Сети были опубликованы кадры, которые свидетельствуют о поражении здания местного индустриального колледжа. Велика вероятность того, что учебное заведение тоже стало местом дислокации украинских военных.

Как стало известно, в здании колледжа разрушена крыша, а на месте прилета вспыхнул пожар.

Напомним, что «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 149-й день.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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