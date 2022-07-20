Опубликованы кадры результата удара ВС из РФ по военному объекту военных ВСУ в Артёмовске

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В Донбассе продолжается наступление российских войск и сил Народной милиции Донецкой республики. Как стало известно, утром 22 июля союзные силы атаковали военный объект в Артемовске (Бахмут), который находится под контролем украинской армии, сообщает издание «Русская Весна».
В Сети были опубликованы кадры, которые свидетельствуют о поражении здания местного индустриального колледжа. Велика вероятность того, что учебное заведение тоже стало местом дислокации украинских военных.
Как стало известно, в здании колледжа разрушена крыша, а на месте прилета вспыхнул пожар.Напомним, что «военная спецоперация» на территории Украины продолжается уже 149-й день.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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