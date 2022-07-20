Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»

Сегодня, 09:24

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Российские военные применили на территории Украины новейший дрон «Ласточка»
Фото из открытых источников

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине начали применять в зоне активного ведения боевых действий новейший легкий беспилотник «Ласточка». Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от своего источника в силовых структурах.

Как следует из публикации, в ходе первого применения беспилотниками применялись осколочные и кумулятивные боеприпасы. Источник утверждает, что «Ласточки» «уничтожили несколько бронированных целей» ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты, о которых идет речь, способны сбрасывать на силы противника специально приспособленные для применения с воздуха малокалиберные боеприпасы. Они располагаются непосредственно под фюзеляжем.

Сами дроны запускаются посредством специальной катапульты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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