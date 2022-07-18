Секретарь СНБО Данилов анонсировал «громкие новости» от украинской контрразведки

Сегодня, 15:49

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Секретарь СНБО Данилов анонсировал «громкие новости» от украинской контрразведки
Фото из открытых источников

«Громкие новости» о неких влиятельных людях анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он заявил, что украинской контрразведке удалось получить информацию, которая будет достаточно большой неожиданностью для общества. Об этом сообщило 20 июля «Украинское радио».

«Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, не слезавшие с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся», - сказал Данилов.

По его словам, контрразведке удалось выявить за последние несколько месяцев немало таких «медийных» людей. Они «должны были активизироваться», но пропали с информационного поля.

Напомнил Данилов и о задержании главы политсовета фракции «Оппозиционная платформа – за Жизнь» Виктора Медведчука.

Отметим, украинские власти запретили на территории Украины несколько пророссийских партий. Помимо «оппозиционной платформы – За жизнь», под запретом также «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Союз левых сил», «Социалисты» и др.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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