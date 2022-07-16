РФ ответила «Посейдоном» на применение Украиной американских РСЗО HIMARS.

Об этом пишет Царьград, отмечая, что после того как РФ спустила на воду свою подлодку с торпедами «Посейдон», были пересмотрены ЕС ограничения по Калининграду и Шпицбергену.

Глава Минобороны РФ ранее заявил об окончании паузы, которую брали российские войска в «военной спецоперации». Теперь им предстоит новый этап, чтобы создать противодействие ВСУ, которые продолжают наносить удары по тылам ВС РФ, уничтожая их склады и даже штабы. Это подтверждали несколько источников, а военкоры ведущих СМИ РФ призывали военпром создать средства защиты от ударов американскими РСЗО.

После спуска на воду субмарины с торпедами «Посейдон» ситуация в ходе «военной спецоперации» не изменилась. Но РФ все же разрешили транспортировать грузы в Калининград, а также Швеция пообещала пускать российские суда, которые везут продовольствие и топливо в российское поселение на Шпицбергене, в свои порты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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