Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ

Сегодня, 13:49

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Военный эксперт Гундаров: ВСУ могут ударить ракетами Harpoon по кораблям РФ
Фото из открытых источников

Военный эксперт Владимир Гундаров предполагает, что Украина устроит провокацию против российских военных кораблей в Черном море.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что Украина получила от Запада противокорабельные ракеты Harpoon и будет их применять, если корабли ВС РФ приблизятся к украинскому побережью.

Гундаров отметил, что слова Залужного можно расценивать как прямую угрозу против кораблей ВС РФ в Черном море, передает «МК».

«Москва пообещала, что не будет обстреливать украинские корабли, участвующие в проводке судов через украинские минные поля, и планирует сопровождать их в Черном море. Но понятно, что корабли Черноморского флота должны наблюдать за этой операцией», - заявил Гундаров.

С какой целью корабли ВС РФ будут направлены в территориальные воды Украины, он не объяснил. При этом Украина требует РФ покинуть украинскую территорию и вернуться к границам до 23 февраля, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Донбасса и Крыма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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