ВСУ нанесли удар по критически важному объекту в ДНР

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Украинский снаряд задел здание водопроводно-канализационной службы предприятия «Вода Донбасса» на территории Донецка. Об этом проинформировал городской голова Донецка Алексей Кулемзин у себя в Telegram-канале.
«Прилет на улице Маркина, 1а в здание водопроводно-канализационной службы № 9 государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса» в Петровском районе», — сказано в сообщении мэра.
Публикацию он проиллюстрировал фотографиями поврежденного здания и транспортных средств, которые находились поблизости.
Какой именно снаряд задел здание предприятия «Вода Донбасса», Кулемзин не уточнил.
Напомним, что вода - острая проблема для Донецка. В городе уже четыре месяца ее практически нет. Недавно в Сети появилось видео, которое демонстрирует, как жители города моют посуду под дождем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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